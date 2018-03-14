На юге Франции разбился вертолет

Перпиньян, Франция, , 11:55 — REGNUM Два человека погибли 13 марта в результате падения вертолета на юге Франции, сообщает французская радиостанция Europe1.

Инцидент произошел во второй половине дня между коммунами Мийо и Корбер-Ле-Кабан. Причина трагедии пока неизвестна. После падения вертолет, на борту которого находились пилот и пассажир, загорелся.

«Маленький сельскохозяйственный вертолет разбился в коммуне Мийо, на границе департамента D46», — указали пожарные.

Для установления причин аварии начато расследование полиции по вопросам воздушного транспорта.

Напомним, это уже не первое подобное происшествие, произошедшее за последние несколько дней. Так, 11 марта в Нью-Йорке, в районе пролива Ист-Ривер между Манхэттеном и Куинсом, разбился туристический вертолет Eurocopter AS350.

Винтокрылая машина, на борту которой были шесть человек, рухнула в воду. В результате крушения погибли пять человек.