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В Иркутской области под тяжестью снега обрушилась кровля жилого дома

Происшествия

В результате происшествия никто не пострадал

Иркутск, 14 марта 2018, 11:55 — REGNUM  В Смоленщине Иркутской области введен режим ЧС из-за обрушения под тяжестью снега кровли многоквартирного дома, сообщает пресс-служба администрации Иркутского района.

«После решения комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации Иркутского района режим чрезвычайной ситуации введен на территории Смоленского муниципального образования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение об этом принято в связи с обрушением 12 марта кровли одноэтажного пятиквартирного деревянного дома из-за слежавшегося снега. Всего в доме проживает 21 человек, в том числе шестеро детей. В результате происшествия никто не пострадал.

«Разрушено порядка 85% кровли, уничтожены трубы печного отопления. Перекрытия и крыша не пострадали», — заявил замглавы администрации Смоленского МО Дмитрий Иванилов.

В настоящее время производится разбор остатков кровли, ведется восстановление теплоснабжения. Если оно не будет восстановлено в ближайшее время, жителям предоставят места в пункте временного размещения.

По предварительным подсчетам, стоимость работ составит порядка 500 тыс. рублей, деньги выделены из резервного фонда муниципального образования.

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Проблемы ЖКХ

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