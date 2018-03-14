В Иркутской области под тяжестью снега обрушилась кровля жилого дома

Иркутск, , 11:55 — REGNUM В Смоленщине Иркутской области введен режим ЧС из-за обрушения под тяжестью снега кровли многоквартирного дома, сообщает пресс-служба администрации Иркутского района.

«После решения комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации Иркутского района режим чрезвычайной ситуации введен на территории Смоленского муниципального образования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение об этом принято в связи с обрушением 12 марта кровли одноэтажного пятиквартирного деревянного дома из-за слежавшегося снега. Всего в доме проживает 21 человек, в том числе шестеро детей. В результате происшествия никто не пострадал.

«Разрушено порядка 85% кровли, уничтожены трубы печного отопления. Перекрытия и крыша не пострадали», — заявил замглавы администрации Смоленского МО Дмитрий Иванилов.

В настоящее время производится разбор остатков кровли, ведется восстановление теплоснабжения. Если оно не будет восстановлено в ближайшее время, жителям предоставят места в пункте временного размещения.

По предварительным подсчетам, стоимость работ составит порядка 500 тыс. рублей, деньги выделены из резервного фонда муниципального образования.