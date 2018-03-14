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В нападении боевиков на западе Афганистана погибло восемь человек

Происшествия

Это сотрудники полиции и военнослужащие

Кабул, 14 марта 2018, 11:42 — REGNUM  По меньшей мере восемь сотрудников сил безопасности Афганистана стали жертвами нападения боевиков радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Фарах, сообщает афганское издание Ariana News.

Нападение было осуществлено в ночь на 14 марта на блокпосты на территориях, прилегающих к административному центру провинции. По словам, члена совета провинции Дадуллаха Канеха, в результате нападения погибли четверо сотрудников полиции и четверо военнослужащих афганского Национального директората безопасности.

Напомним, нападение боевиков на блокпост стало не единственным актом насилия, сотрясшим Афганистан. 14 марта в провинции Гильменд также прогремел взрыв. Теракт совершил смертник. По предварительным данным, в результате теракта погибли шесть сотрудников полиции.

Читайте ранее в этом сюжете: Очередной теракт в Афганистане: погибли не менее шести полицейских

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