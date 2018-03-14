Во время обстрела в пригороде Дамаска пострадала молодая девушка

Дамаск, , 11:43 — REGNUM Два мирных жителя, в том числе молодая девушка, получили ранения во время обстрела боевиками из Восточной Гуты пригорода Дамаска, сообщает 14 марта агентство SANA со ссылкой на источник в Управлении полиции провинции Дамаск.

Отмечается, что террористы обстреляли столичный пригород Джарамана двумя снарядами. Ранее во время обстрела указанного района ракетным оружием погибли 15 человек и еще 12 были ранены.

Напомним, с 24 февраля в отношении боевых действий в Сирии на Совете Безопасности ООН принята резолюция 2401, которая должна обеспечить прекращении огня на всей территории республики.

Она позволяет вводить гуманитарные паузы, доставлять грузы в районы боевых действий и выводить из них мирных жителей. Однако исполнение данной резолюции игнорируют террористические группировки, которых поддерживают западные страны.

13 марта глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что в Восточной Гуте главенствует группировка «Джабхат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако, по словам министра, подавление этой группировки не интересует западную коалицию во главе с США, напротив они стремятся «сохранить военный раздражитель» на территории Сирии.

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