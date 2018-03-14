Два бойца ММА из Дагестана задержаны в Москве за вымогательство

Махачкала, , 11:10 — REGNUM Преступную группу вымогателей разоблачили сотрудники МВД и ФСБ России. На территории Москвы и в Дагестане были задержаны семеро ее участников, которые, угрожая расправой, требовали 6 млн рублей у руководителя одного из дагестанских СМИ, сообщили ИА REGNUM 14 марта в пресс-службе МВД России.

Среди задержанных предполагаемый заказчик преступления и активные участники организованной группы в возрасте от 28 до 35 лет, уточнила представитель МВД Ирина Волк. В Дагестане узнали на видео, распространенном пресс-службой правоохранительного ведомства, бойцов ММА из республики.

«Дагестанские бойцы ММА Вагаб Вагабов и Юсуп Сулейманов были задержаны сотрудниками МВД РФ совместно с ФСБ России за вымогание денежных средств у руководителя одного из дагестанских СМИ», — пишут «Махачкалинские известия».

Из семи задержанных четверым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Двое злоумышленников были задержаны сразу же после разбойного нападения на потерпевшего, которое они совершили для его устрашения и с целью доказательства серьезности своих намерений. Остальные находятся на свободе под подпиской о невыезде. В ходе обысков у бандитов был обнаружен боевой пистолет, снаряженный патронами, изъяты также мобильные телефоны.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере» и «Незаконный оборот оружия».

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что в Москве было совершено нападение на спецкорреспондента «РИА Дагестан» Джамала Алиева. По словам директора этого издания Магомеда Магомедова, нападение было связано с коммерческими интересами журналиста.

«Информации о том, что это могло бы касаться профессиональной деятельности спецкора, у нас нет», — заявил Магомедов.