Житель Коми сбил пенсионера на мотоцикле и спрятал тело в лесу

Сыктывкар, , 11:04 — REGNUM Судебный процесс в отношении местного жителя, который сбил пенсионера на мотоцикле и спрятал тело в лесу, завершен в Верховном суде Коми, сообщает 14 марта пресс-служба прокуратуры республики.

19-летний мужчина признан виновным в нарушении правил дорожного движения и причинении по неосторожности смерти во время эксплуатации транспортного средства (ч. 3 ст. 264 УК РФ), он отправится в колонию общего режима на два года, а также будет лишен возможности управлять транспортными средствами в течение трех лет.

Ранее Корткеросский районный суд установил, что вечером 13 сентября 2017 года молодой человек передвигался на мотоцикле с неисправными приборами из поселка Приозерный к трассе Сыктывкар — Троицко-Печорск. Подъезжая к населенному пункту, водитель сбил 60-летнего пешехода, от чего тот скончался.

Поняв, что потерпевший мужчина умер, водитель мотоцикла вывез его тело в лес и спрятал. Останки пенсионера были обнаружены почти месяц спустя.

После вынесения решения Корткеросским судом и назначения осужденному наказания в виде трех лет тюремного заключения супруга погибшего пенсионера, а также сам осужденный оспорили решение в Верховном суде Коми, однако апелляционные жалобы не были удовлетворены — приговор первой инстанции оставлен без изменения.

Уголовное дело расследовано Следственным отделом по Корткеросскому району СУ СКР по Республике Коми.

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