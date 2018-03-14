Мы никогда не допустим снижения пенсий сахалинцев: Облдума Сахалина

Южно-Сахалинск, , 11:03 — REGNUM Депутаты Сахалинской Областной думы осудили скандальное заявление председателя островного правительства Веры Щербины о необходимости отбирать сахалинские пенсии у стариков, уезжающих в другие регионы России. Спикер Облдумы Андрей Хапочкин назвал подобные высказывания «неуместными», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Так же, как и большинство сахалинцев, считаю некорректным затрагивать тему снижения пенсий сахалинцам и курильчанам. Тем более, когда этот вопрос увязывается с пенсией, которую наши старики заработали многолетним трудом на территории единственной в России островной области, в сложных условиях, приравненных к районам Крайнего Севера. Поэтому депутаты Сахалинской Областной думы считают недопустимыми подобные высказывания. Такую же оценку даёт и губернатор Олег Николаевич Кожемяко», — заявил спикер Облдумы Сахалина Андрей Хапочкин.

Глава островного парламента также подчеркнул, что сегодня в области приняты и работают десятки региональных законов, направленные на поддержку социально-незащищенных граждан. В регионе действуют 120 мер социальной поддержки, различной помощью пользуются более 190 тыс. человек.

«Мы будем и дальше делать все возможное, для того, чтобы жители островного региона получали необходимую социальную помощь», — сказал Хапочкин.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта, в ходе выступления на итоговой коллегии островного минсоцзащиты, глава сахалинского правительства Вера Щербина заявила, что считает несправедливым оставлять старикам — пенсионерам, выезжающим в другие регионы, сахалинскую пенсию. Чиновница сообщила, что, по ее мнению, такие пенсионеры должны прописываться по новому месту жительства и получать пенсию по условиям региона проживания.

Заявление Щербины вызвало шквал негодования у жителей островного региона. В социальных сетях жители до сих пор оставляют гневные комментарии и требуют увольнения чиновницы.

В ситуацию вмешался губернатор Сахалина Олег Кожемяко. Он заявил, что считает подобные заявления недопустимыми. Глава региона направил чиновникам правительства предостережение, в котором потребовал не допускать впредь таких высказываний.

Сама виновница скандала, Вера Щербина, хранит молчание, а вместо неё перед сахалинцами извиняются высшие должностные лица региона.