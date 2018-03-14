Дело бывшего мэра Чебоксар: вскрылись новые эпизоды

Чебоксары, , 10:54 — REGNUM Бывшая глава города Чебоксары Ирины Клементьевой снова попала под уголовную статью. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 14 марта, в ходе следствия вскрылись новые факты преступной деятельности экс-чиновницы и бывшего генерального директора ОАО «Страховая компания «Чувашия-Мед».

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Глава Чебоксар сдала пост, находясь под домашним арестом

Материалы были предоставили Управление ФСБ России по Чувашской Республике и межрайонный отдел управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашии. Они и легли в основу ещё двух уголовных дела в отношении Клементьевой. На этот раз бывшую градоначальницу подозревают в растрате.

Следствие полагает, что Клементьева за пять лет фиктивно трудоустроила в ОАО «СК «Чувашия-Мед» 13 человек, которые фактически работали в коммерческой организации, собственником которой является её супруг. Несмотря на фактически не выполняемые работы, зарплату им начисляли исправно. В результате страховой компании был причинён ущерб, превышающий 6,5 млн рублей.

Кроме того, в 2012 году она за счёт средств возглавляемого ОАО незаконно направила деньги на приобретение медицинского оборудования для той же коммерческой фирмы. Ущерб «СК «Чувашия-Мед» в этом случае составил свыше 480 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Чебоксар Ирина Клементьева была арестована и помещена под домашний арест в июле 2017 года. Тогда в отношении мэра города было возбуждено два уголовных дела по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.

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Ещё два уголовных дела в отношении теперь уже бывшей градоначальницы были возбуждены в ферале 2018 года. Статья обвинения та же — ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями». Следствие намерено доказать списание на затраты страховой компании «Чувашия-Мед», которую Клементьева возглавляла в 2012—2016 годах, использование коммерческой организацией предметов мебели, интерьера и оборудования. В результате неправомерных действий, по версии следователей, страховой компании был нанесен ущерб на сумму свыше 870 тысяч рублей.

Кроме того, Клементьева заключила договор с той же фирмой о передаче дорогостоящего оборудования в аренду по заниженной ставке с правом последующего выкупа. В результате этой операции страховой организации был нанесен ущерб свыше 1,35 млн рублей.

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В отношении бывшего мэра Чебоксар завели еще два уголовных дела

Ранее в отношении Клементьевой уже было возбуждено восемь уголовных дел о злоупотреблении должностными полномочиями (пять эпизодов) и о растрате, в том числе в особо крупном размере (три эпизода). В настоящее время все уголовные дела соединены в одно производство. Как полагает следствие, совокупный ущерб в результате противоправных действий Клементьевой превысил 14,5 млн рублей.

В рамках уголовного дела уже проведено 19 обысков, назначено 15 сложных судебных экспертиз, допрошено более ста свидетелей. На денежные средства, три квартиры, а также три земельных участка подозреваемой наложен арест. Сама Клементьева находится под домашним арестом.

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