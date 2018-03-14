Коллекторы расскажут прессе о проблемах чиновников Коми

Сыктывкар, , 10:52 — REGNUM 16 марта в столице Республики Коми Сыктывкаре Центр развития коллекторства и Объединенная коллекторско-факторинговой компанией (ОКФК) планируется провести пресс-конференцию «Столичные проблемы чиновников Коми». Как пишет «Московский монитор», в центре внимания будет связь долга московского ООО «НТ-Инвест», входящего в группу «НефтеТехнологии», с возможной помощью этой организации со стороны заместителя председателя правительства Республики Коми — министра инвестиций, промышленности и транспорта — Николая Герасимова.

«На помощь указывают следующие моменты, — отмечает издание. — Основным владельцем и руководителем ООО «НТ-Инвест», которое имеет 100% в уставном капитале ООО «НефтеТехнологии», является Дмитрий Герасимов — сын Николая Герасимова. В тот момент, когда у этой компании накопились уже иски на крупные суммы в 2015—2016 году, внезапно появляется многомиллионная финансовая поддержка, выделенная на проект «Создание технологии производства легких огнезащитных изделий на основе новых композиционных материалов для использования при строительстве и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, судостроения, промышленных предприятий и жилищно-коммунального хозяйства». Николай Герасимов в это время — заместитель генерального директора по перспективному развитию ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт минерального сырья имени Н.М. Федоровского», с 9 ноября 2015 года — исполняющий обязанности министра развития промышленности и транспорта Республики Коми, а с 20 ноября 2016 года распоряжением главы Республики Коми назначен заместителем председателя правительства Республики Коми — министром промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми».

Также, по данным «Московского монитора», «Дмитрий Герасимов имел или имеет в настоящий момент отношение к деятельности организаций не только из Московского региона и Ленинградской области, но и зарегистрированных в Республике Коми: ООО «Лотос» (г. Сыктывкар, http://lotos-komi.ru/), ООО «Стандарт-М» (г. Ухта), ООО «Базальт Инвест» (г. Сыктывкар, прекратило деятельность), ООО ГДК «Воркутаресурс» (горнодобывающая компания, г. Воркута, зарегистрирована 14 ноября 2017 г.) и др. Основным проектом группы НефтеТехнологии был Колпинский завод композитных материалов (КЗКМ), который даже представлялся губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2013 году. Сейчас ООО «КЗКМ», которое также возглавляет Дмитрий Герасимов, имеет многомиллионные долги и даже проблемы с выплатой заработной платы (как показала проверка трудовой инспекции в 2017 году)».

По словам генерального директора Центра развития коллекторства Дмитрия Жданухина, «пресс-конференция в Сыктывкаре должна показать, что помогать государству в борьбе с коррупцией может не только Алексей Навальный, но и обычные бизнесмены, столкнувшиеся с недобросовестностью и обнаружившие признаки возможных злоупотреблений. Дополнительные подробности могут предоставить другие кредиторы, которые не могут получить деньги с организаций группы «НефтеТехнологии» и лично Дмитрия Герасимова. Более полная картина будет представлена на пресс-конференции, видеоанонс которой уже выложен в интернет».

«Министр, — резюмирует «Московский монитор», — высокая должность, и скандал бросает тень не только на руководство региона, но и на отношение граждан к власти в целом».