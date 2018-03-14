Восточную Гуту во время гумпаузы покинули 79 детей

Дамаск, , 10:49 — REGNUM Еще 148 человек, в том числе 79 детей, покинули во время гумпаузы Восточную Гуту 13 марта 2018 г. Об этом сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.

«Анклав смогли покинуть 148 местных жителей, в том числе 79 детей, которые сейчас находятся в пункте временного размещения, где им оказывается необходимая помощь», — говорится в сообщении.

Силовики продолжают переговоры с представителями вооруженных группировок о выводе местных жителей из Восточной Гуты.

Отмечается, что всего за время работы гуманитарного коридора из Восточной Гуты вышло более 300 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 февраля 2018 г. Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2401, требующую от сторон конфликта обеспечения гуманитарной паузы по меньшей мере на месяц.

Ежедневная гуманитарная пауза по поручению президента РФ Владимира Путина действует с 27 февраля, однако выйти из района мирным жителям не дают боевики, которые обстреливают гуманитарные коридоры.

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