СКР возбудил дело по факту гибели двух пенсионеров в Астрахани

Астрахань, , 10:33 — REGNUM В Астрахани следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух пенсионеров из-за прорыва трубы. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале СК РФ.

По данным ведомства, трубу с горячей водой прорвало в ночь на 14 февраля в доме на улице Зеленой. В квартире в этот момент находились пожилые супруги.

Службу спасения и детей пенсионеров о случившемся оповестили соседи. Прибыв на место, спасатели нашли тела погибших, смерть наступила от ожогов.

Пол квартиры был покрыт горячей водой из неисправной трубы. Дело СКР возбудило по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Представители управляющей компании были в курсе проблем с водоснабжением в квартире пенсионеров, уточнили в СКР. Следователи изъяли и анализируют необходимую документацию.