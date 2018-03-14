Житель Новокузнецка из ревности убил двухлетнего сына сожительницы

Новокузнецк, Кемеровская область, , 10:32 — REGNUM В Кемеровской области суд признал 31-летнего жителя Новокузнецка виновным в убийстве двухлетнего сына сожительницы и приговорил его к 17 годам колонии строго режима, сообщает 14 марта пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Установлено, что осужденный, проживая с сожительницей и ее двумя малолетними детьми, был недоволен, когда детей навещал их родной отец, считая, что это был повод видеться ему с бывшей женой. При этом женщина отрицала наличие симпатий к бывшему супругу и уверяла сожителя, что дети должны видеться с отцом.

Испытывая сильную ревность, мужчина решил «отомстить» сожительнице — убить двухлетнего ребенка и покончить жизнь самоубийством. Накануне преступления он сообщил, что намерен уйти от нее, так как она якобы изменяет ему.

«Когда женщина была на работе, он положил подушку на лицо ребенка и удерживал, пока тот не перестал подавать признаки жизни. Затем, написав записку, что это месть, злоумышленник ушел в гараж, сел в салон автомобиля и включил зажигание», — говорится в сообщении.

Вернувшись с работы, женщина обнаружила сожителя без сознания в салоне автомобиля и вытолкала его, после чего побежала в дом. Увидев своего ребенка без сознания, она взяла его на руки и поехала в больницу, однако попала в пробку, после чего заехала к сестре, чтобы вызвать скорую. Приехавшие врачи констатировали смерть мальчика.

Злоумышленника госпитализировали с отравлением выхлопными газами и оказали ему медицинскую помощь. Со следствием мужчина сотрудничал и признал свою вину в полном объеме.

В итоге суд признал его виновным и приговорил к 17 годам лишения свободы в колонии строго режима, а также обязал его выплатить 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

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