Около 70 кораблей и судов находятся на дне камчатской бухты

Петропавловск-Камчатский, , 10:29 — REGNUM В Камчатском крае на дне Авачинской бухты находится около 70 затопленных кораблей, судов, иных плавсредств и их фрагментов. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в министерстве природных ресурсов региона.

«Одной из ключевых проблем загрязнения вод Авачинской губы, кроме сброса неочищенных и недостаточно очищенных вод, является проблема затонувших плавсредств и их частей, — отмечается в сообщении. — (…) По предварительным оценкам, в Авачинской бухте может находиться около 250 тыс. тонн металлолома».

Минприроды региона отмечает, что из акватории Авачинской губы в 2011—2016 годах подняли и разделали на металлолом 57 плавсредств и их фрагментов общим весом 38,1 тыс. тонны.

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