Прокуратура Петербурга проверяет информацию о поножовщине в школе

Санкт-Петербург, , 10:34 — REGNUM Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга ведет проверку по факту информации о получении ножевого ранения учеником одной из школ района от своего одноклассника. Об этом сегодня, 14 марта, сообщили в надзорном ведомстве. Сотрудники прокуратуры выясняют все обстоятельства происшедшего.

По данным СМИ, вечером 12 марта в Детскую больницу имени Раухфуса был доставлен семиклассник с колото-резаным ранением левого бедра. Причем, как установлено, ранение было нанесено еще пять дней назад, но школьник скрывал этот факт. Медики оказали медпомощь подростку и отправили его на амбулаторное лечение, сообщив о случившемся в правоохранительные органы.

По предварительной информации, ученика гимназии №498 на улице Новоселов ранил ножом одноклассник на перемене.

«В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц образовательного учреждения, а также органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних. По результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования», — заявили в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Напомним, в последние месяцы произошло несколько резонансных криминальных происшествий в российских школах.

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Наиболее вопиющий случай произошел в январе 2018 года в учебном заведении Перми. Тогда пострадали 15 человек, 12 из них были госпитализированы, а пятерым, в том числе двоим детям, двоим подросткам и учительнице, потребовались срочные операции. Резню устроили школьник и молодой человек, который ранее здесь обучался.

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Позже подросток ранил сверстника в Челябинской области, а в Улан-Удэ девятиклассник напал на учеников 7 класса и их учителя.

В начале марта в городе Советский конфликт между школьниками перерос в поножовщину, ранения получила семиклассница

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