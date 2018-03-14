В Салехарде грузовик сбил перебегавших дорогу детей

Салехард, , 10:22 — REGNUM В Салехарде двое детей, перебегавших дорогу, попали под колеса грузовика, сообщает региональное управление ГИБДД РФ.

Инцидент произошел в 18:25 по местному времени (16:25 мск) 13 марта. Двое мальчиков шести и десяти лет перебегали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Чапаева.

Увидев детей, водитель, который и так не превышал скорость, еще сбавил ее и вывернул руль, уйдя на встречную полосу.

Дети отделались ушибами головы, им назначено амбулаторное лечение.

Уточняется, что мальчики выбежали на нерегулируемый пешеходный переход, не убедившись в собственной безопасности.