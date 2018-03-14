Среда, 14 Марта 2018 года
11:03:53 МСК

В Салехарде грузовик сбил перебегавших дорогу детей

Происшествия

Двое мальчиков шести и десяти лет перебегали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Чапаева

Салехард, 14 марта 2018, 10:22 — REGNUM  В Салехарде двое детей, перебегавших дорогу, попали под колеса грузовика, сообщает региональное управление ГИБДД РФ.

Инцидент произошел в 18:25 по местному времени (16:25 мск) 13 марта. Двое мальчиков шести и десяти лет перебегали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Чапаева.

Увидев детей, водитель, который и так не превышал скорость, еще сбавил ее и вывернул руль, уйдя на встречную полосу.

Дети отделались ушибами головы, им назначено амбулаторное лечение.

Уточняется, что мальчики выбежали на нерегулируемый пешеходный переход, не убедившись в собственной безопасности.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить