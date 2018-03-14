Три населенных пункта обстреляли ВСУ в ДНР

Донецк, , 10:19 — REGNUM «Весеннее» перемирие в Донбассе за сутки 13 марта ВСУ нарушили три раза, сообщает пресс-служба вооруженных сил Донецкой Народной Республики (ДНР).

Согласно сообщению, украинская армия обстреляла ДНР три раза из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Под удар ВСУ попали три населенных пункта: Ясиноватая, Спартак, Донецк. Сообщений об обстрелах в Луганской Народной Республике (ЛНР) не было.

Украинские войска говорят о четырех обстрелах своих позиций, в результате чего один солдат ВСУ получил травму.

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Напомним, ранее в ЛНР заявили о том, что украинские войска фальсифицируют данные об обстрелах со стороны республиканских войск. По данным военных ЛНР, сообщения от украинских войск об обстрелах не подтверждаются международными наблюдателями.

Как сообщало ИА REGNUM, «весеннее» перемирие началось в Донбассе 5 марта. Однако украинские войска, несмотря на режим тишины, продолжают обстреливать населенные пункты в ЛНР и ДНР.

Тем не менее количество обстрелов благодаря перемирию значительно сократилось. Подобные перемирия длятся несколько недель, после чего ВСУ возвращаются к «обычному» режиму.

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