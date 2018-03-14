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Жительницу Сургута подозревают в убийстве новорожденного ребенка

Происшествия

«Личность матери ребенка была установлена»

Сургут, Югра, 14 марта 2018, 10:06 — REGNUM  Женщину, подозреваемую в убийстве новорожденного ребенка, задержали в Сургуте. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.

«Личность матери ребенка была установлена — это жительница Сургута, 1989 года рождения, — говорится в сообщении. — В настоящее время с подозреваемой проводятся следственные действия».

Отмечается, что следователи уже возбудили в отношении местной жительницы уголовное дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка во время или сразу же после родов, а равно убийство матерью новорожденного ребенка в условиях психотравмирующей ситуации или в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 марта в Сургуте работники коммунальной службы обнаружили в мусорном баке тело новорожденного младенца женского пола. ЧП произошло на улице Профсоюзов.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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