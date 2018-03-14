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Все станции метро Петербурга проверяли после анонимной угрозы

Происшествия

Письмо с угрозами поступило в центральный аппарат ФСБ

Санкт-Петербург, 14 марта 2018, 10:06 — REGNUM  Все станции петербургского метрополитена во вторник, 13 марта, были проверены сотрудниками правоохранительных органов в связи с поступлением анонимной угрозы о совершении терактов.

По данным СМИ, электронное письмо с тревожной информацией пришло в ФСБ от пока не установленного адресата вечером 12 марта. В письме содержалась угроза совершения взрывов на трех станциях петербургского метро, а также на пяти станциях столичной подземки.

Сотрудники петербургской полиции осмотрели все станции петербургского метрополитена, ничего опасного или подозрительного найдено не было.

Как отмечает ИА REGNUM, практически ежедневно в петербургском метро временно закрываются станции в связи с обнаружением бесхозных предметов. К счастью, как правило, угрозы найденные предметы не представляют.

Петербургские законодатели разработали закон, согласно которому за оставленные в метро вещи забывчивые граждане могут быть подвергнуты штрафу.

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Добавим, что 3 апреля 2018 года исполнится год со дня совершения теракта в петербургском метро. Тогда при взрыве бомбы погибли 15 пассажиров. Расследование теракта продолжается.

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