На экс-главу Чебоксар завели ещё два дела и подсчитали ущерб

Чебоксары, , 10:00 — REGNUM В Чувашии возбуждены новые уголовные дела в отношении экс-главы Чебоксар Ирины Клементьвой. Её подозревают в растрате, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

Напомним, бывшей главе чувашской столицы инкриминируется совершение ряда преступлений в период её нахождения в должности генерального директора ОАО «Страховая компания «Чувашия-Мед» (ОАО «СК «Чувашия-Мед») — компании со стопроцентной долей участия в его уставном капитале муниципального образования. Очередные уголовные дела заведены на основании новых данных, представленных УФСБ и МВД по Чувашии: экс-главу Чебоксар подозревают в совершении ещё двух эпизодов преступления, предусмотренного ст.160 УК РФ («Растрата»).

"По версии следствия, с января 2012 по май 2017 года в «Чувашию-Мед» были фиктивно трудоустроены 13 лиц, фактически работавших в коммерческой организации, собственником которой является супруг подозреваемой. Согласно материалам дела, это было сделано с целью снижения нагрузки на фонд оплаты труда. В результате «Чувашии-Мед» причинен ущерб на 6,5 млн рублей», — сказал Олег Дмитриев.

Следствие также полагает, что в 2012 году подозреваемая за счёт средств возглавляемого общества незаконно осуществила финансирование из резерва предупредительных мероприятий. В материалах дела отмечается, что средства были направлены всё той же коммерческой организации. Ущерб, нанесённый компании «Чувашия-Мед», оценён в 480 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в отношении Клементьевой по материалам, представленным прокуратурой, УФСБ и МВД было возбуждено восемь уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями» — пять эпизодов) и ст.160 УК РФ («Растрата, совершенная с использованием своего служебного положения», — три эпизода).

В настоящее время все уголовные дела соединены в одно производство. Как полагает следствие, совокупный ущерб в результате противоправных действий превысил 14,5 млн рублей.

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На данный момент следователями проведено 19 обысков, а также ряд выемок в страховой компании и других учреждениях. Допрошено более ста свидетелей. В ходе следствия будут установлены обстоятельства, способствовавшие совершению преступлений, а также приняты меры по возмещению причиненного бюджету ущерба. В этих целях по ходатайству следователя наложен арест на денежные средства в размере свыше 40 тысяч рублей, три квартиры (в Чебоксарах и Нижнем Новгороде) и три земельных участка (в Чебоксарах и Новочебоксарске).

Напомним, ранее Клементьева от дачи показаний отказалась на основании ст. 51 Конституции Российской Федерации, в соответствии с которой никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников. Кроме того, суд продлил меру пресечения в виде домашнего ареста по 17 апреля 2018 года. Расследование уголовного дела продолжается.

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