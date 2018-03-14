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СК возбудил дело по факту пропажи в Сочи пятилетнего ребенка

Происшествия

Поиски девочки ведут жители села, более 70 спасателей, в том числе кинологи с собаками

Бестужевское, Краснодарский край, 14 марта 2018, 09:41 — REGNUM  Следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи в Сочи пятилетней девочки, сообщает региональный главк СК РФ.

Девочка пропала вечером 13 марта в селе Бестужевское в Сочи. Она ушла из дома около 18:00 мск.

К настоящему времени никакой информации о ее местонахождении нет. Поиски ребенка ведут жители села, более 70 спасателей, в том числе кинологи с собаками.

В поисках, которые продолжались всю ночь, использовался беспилотный летательный аппарат. Найти ребенка пока не удалось.

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Похищения детей

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