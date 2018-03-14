Очередной теракт в Афганистане: погибли не менее шести полицейских

провинция Гильменд, Афганистан, , 09:24 — REGNUM На юге Афганистана прогремел взрыв. На воздух взлетел автомобиль. Инцидент произошёл в районе Над Али в провинции Гильменд.

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По информации местного телеканала 1TV, взрыв совершил террорист-смертник. Пока ответственность за произошедшее на себя не взяла ни одна из действующих группировок.

Сообщается о как минимум шести погибших полицейских. Других подробностей не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года в результате атаки террориста-смертника в афганском Кандагаре погибли пятеро человек — двое из них полицейские, которые и являлись целью атаки. Ответственность за нападение взяло на себя движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

20 февраля в Афганистане жертвами нападения боевиков радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на два КПП в населённых пунктах Шамалгах и Фарахрод стали восемь сотрудников полиции. Инцидент произошёл в провинции Фарах на западе страны.

Добавим, что согласно отчёту миссии ООН в Афганистане, за 2017 год жертвами вооруженных конфликтов в стране стали более 10 тыс. человек, из них более 3,4 тыс. человек погибли.

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