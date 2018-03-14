В Японии началась подготовка к казни террористов «Аум Синрикё»*

Токио, , 09:12 — REGNUM Семерых из тринадцати осужденных боевиков организации «Аум Синрикё» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), включая бывших руководителей, переводят по этапу в различные центры содержания Японии, что указывает на подготовку к казни террористов, сообщает 14 марта сообщает агентство Kyodo.

Источники издания сообщили, что в настоящее время японское министерство юстиции рассматривает возможные сроки казни.

«Руководитель секты 63-летний проповедник Сёко Асахара, приговоренный к смерти, пока находится в токийской тюрьме», — отмечается в издании.

Напомним, «Аум Синрике» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вовлекала в свои ряды жителей Японии и направляла их на совершение экстремистских преступлений. При этом действия объяснялись скорым концом света и предстоящей войной Добра и Зла.

В результате этой войны боевики намеревались уничтожить своих врагов. Самым заметным эпизодом в деятельности секты стало нападение на метро в марте 1995 года. Активисты распылили смертоносный газ зарин в подземке Токио, в результате 13 человек погибли и 6,3 тысячи получили отравления.

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По данным обвинения, убийством губернатора сектанты планировали посеять хаос в Токио и помешать расследованию атаки в метро.

Сейчас в тюрьмах Японии ожидают казни порядка 120 осужденных, среди которых находятся указанные 13 боевиков «Аум Синрике» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ее бывший лидер Секо Асахара.

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