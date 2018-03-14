Чукотские спасатели перекрыли автозимник на Айон

Певек, Чукотский АО, , 08:52 — REGNUM Один из самых протяженных зимников в мире, соединяющий большую землю и остров Айон на Чукотке временно закрыт из-за широкой трещины во льду, сообщает 13 марта пресс-служба ГУ МЧС России по Чукотскому автономному округу.

«С 12.00 ч. 13.03.2018 года, в связи с образовавшейся на 32-ом километре ледовой переправы трещиной, закрыта ледовая переправа «Певек-Айон», — говорится в сообщении.

Государственный инспектор ГИМС Виталий Уркин сообщил, что ширина трещины составляет около метра. Глубина в данном месте Чанской губы составляет 11 метров, поэтому обслуживающая зимник организация направила на место ремонтную бригаду.

Два трактора К-700 проложат на месте трещины деревянные мостки, которые позволят возобновить движение на Айон. После устранения препятствий, работа зимника продолжится.

В ведомстве уточнили, что обычно ледовая переправа через Чанскую губу работает до конца апреля — в начале мая, в зависимости от состояния льда и погоды. Затем переправиться в Айон можно только по воздуху — вертолетом, либо морским транспортом с августа по октябрь.

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Переправа «Певек-Айон» является уникальной ввиду своей протяженности. Расстояние между двумя берегами суши составляет 120 километров, что делает зимник самым длинным в мире. Традиционно по нему доставляют на остров запас топлива, строительных материалов, продуктов с расчетом на год.