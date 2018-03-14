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Из-за ДТП в Перми потекли «бензиновые» реки

Происшествия

Последствия аварии уже ликвидированы

Из-за ДТП в Перми потекли «бензиновые» реки
Иллюстрация: Wallspaper.ru
Бензин

Пермь, 14 марта 2018, 08:24 — REGNUM  В Перми 25 тонн топлива разлились на дорогу. Причиной стало дорожно-транспортное происшествие, которое произошло вечером 13 марта около 22:15.

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По данным регионального МВД, на улице Промышленной грузовой автомобиль Scania с полуприцепом столкнулся с тепловозом. По предварительным данным, водитель бензовоза выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора.

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На место прибыли экстренные службы и полиция. В настоящее время последствия аварии ликвидированы.

По информации региональной Госавтоинспекции, пострадавших в результате ДТП нет. Проводится проверка. Причины аварии устанавливаются.

Добавим, что за первые два месяца 2018 года на улицах и дорогах Перми было зарегистрировано 189 ДТП, травмы в которых получили 237 человек, девять человек погибли.

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Железнодорожные аварии

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