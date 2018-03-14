«Мальчик начал кричать, что всех расстреляет»: ЧП в школе Татарии

Казань, , 08:13 — REGNUM В Татарии в одной из набережночелнинских школ ученик 4-го класса принёс в школу нож, который был отобран педагогами, так как, по заверениям одноклассников, он им угрожал. Выяснилось, что неадекватное поведение 11-летний мальчик проявляет не в первый раз. Мнение горожан на это происшествие было почти единогласным — ребёнка необходимо показать специалистами, а с родителями провести беседу, но мать школьника считает, что её сын не мог никому угрожать и называет «бредом» обвинения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По сообщению СМИ Набережных Челнов, неадекватное поведение ученика 4-го класса школы №9 уже не раз было причиной жалоб одноклассников. В этот раз он принёс в школу нож, а после того как его отобрали, «начал кричать, что всех расстреляет». Издание Chelny-biz отмечает, что до этого подросток напал с ручкой на учителя.

Информация о происшествии передана в правоохранительные органы, прокуратура города уже начала проверку.

«Не работает инспекция по делам несовершеннолетних, преступность среди школьников растёт. В школах бардак», «Это ж как надо довести ребёнка, чтобы он так ненавидел школу, учителей, одноклассников?», «У ребёнка явно выраженное нарушение психики! Такие дети должны учиться в специализированных заведениях, а не «кошмарить» педагогов и детей в обычных школах! Неужели нужна очередная трагедия, чтобы оградить нормальных детей от такого «чуда»?! Тем более рецидивы у него случались и раньше!», «Надо искать причину! Поведение уже последствие», «Как теперь детей в школу отпускать?» — высказали своё мнение жители Набережных Челнов на это происшествие.

Из казанских СМИ стало известно, что речь идёт о керамбите — небольшом ноже с изогнутым клинком и кольцом на конце, получившем популярность у игроков в компьютерные игры.

А, между тем, в издании Kazanfirst, появился комментарий матери подростка, которая рассказала свою версию произошедшего.

«Пару недель назад он сказал, что школьный друг хочет купить этот керамбит. И сын решил продать ему. Я сказала: «Твоя игрушка, дело твое». Только не в школе это делай. Он ответил: «Понял». В тот день он, оказывается, все-таки положил керамбит в рюкзак — договорился со школьным другом, что после уроков покажет ему. Перед покупкой тот мальчик хотел посмотреть. Сын его не вытаскивал даже. Одноклассник, который знал о продаже, сдал его учителю», — цитирует её издание.

При этом родительница добавила, что «угрожать расправой взрослым или классу он вряд ли мог», а информация о жалобах на ребёнка ранее — это вообще бред, при этом подтверждает, что «был инцидент, когда он кинул ручку на уроке в сторону учителя».

Заявления матери школьника, сделанные в СМИ, уже вызвали реакцию у других родителей.

«К мальчику вопросов нет. Есть предложения к явно отказывающейся воспринимать реальность родительнице. Для начала предлагаю внимательно перечитать устав школы. Затем обсудить на родительском собрании произошедшее, сделав над собой усилие и выслушав комментарии родителей других учеников, в том числе нелицеприятные. А они будут, особенно если вышеупомянутая особа попробует продвигать свою модель мировосприятия в массы. Вероятно маме и сыну предстоит более подробная «юридическая консультация» в кабинете инспектора, внимательное и вдумчивое отношение к словам которого станет залогом адекватного воспитания подростка», — говорит одна из мам.

Окончательное решение по данному событию вынесет прокуратура.

Напомним, в январе 2018 года в учебном заведении Перми произошла, в которой пострадали 15 человек. Из них 12 были госпитализированы, а пятерым, в том числе двоим детям, двоим подросткам и учительнице, потребовались срочные операции. Резню устроили школьник и молодой человек, который ранее здесь обучался.

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