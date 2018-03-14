В центре Челябинска автомобиль взлетел на воздух

Челябинск, , 07:50 — REGNUM Легковой автомобиль, припаркованный в центре Челябинска, уничтожил пожар и последующий взрыв. Об этом 14 марта сообщает новостной портал 74.ru.

ЧП произошло около 7 часов утра на улице Энгельса, возле универсама «Пейте чёрный кофе». По словам очевидцев, машину сначала охватил огонь, затем раздался взрыв.

Вскоре на место происшествия прибыла пожарная бригада. Автомобиль потушили, однако он оказался полностью уничтожен огнем.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Взрыв произошел в салоне машины, в этом момент в ней находились люди, сообщает портал «Первый областной». Три пассажира успели выскочить из автомобиля. На месте работают сотрудники экстренных служб.

11 марта в центре Челябинска также сгорел автомобиль. Пламя полностью уничтожило представительский Mercedes-Benz, припаркованный во дворе жилого дома на проспекте Ленина. ЧП случилось ранним утром, пострадавших не было.

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