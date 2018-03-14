За «откаты» российскому бизнесмену американская фирма заплатит штраф

Вашингтон, , 07:46 — REGNUM Компания Transport Logistics International (центральный офис в штате Мэриленд, США) согласилась выплатить $2 млн по делу о даче взятки осужденному в США гражданину России Вадиму Микерину. Соответствующее соглашение компания заключила со следствием, говорится в сообщении Минюста США.

Микерин — бывший глава компании TENAM Corp, дочернего предприятия российского ядерного экспортера «Техснабэкспорт». Взятку в $1,7 млн компания дала ему за получение контрактов на поставки российского урана в США.

По данным министерства юстиции, компания признала факт перевода указанной суммы в течение десяти лет. Деньги уходили Микерину через счета подставных компаний в Латвии, Швейцарии и на Кипре.

В обмен на сотрудничество со следствием Минюст не будет выдвигать обвинения против Transport Logistics International. Ранее вместе с прокуратурой штата Мэриленд о выдвижении обвинений против главы TENAM Corp объявляли представители ФБР и министерства энергетики США.

Минэнерго США было партнером Росатома по проекту поставок в США российского урана. Проект осуществлялся в 1993—2013 годах.

Микерин свою вину по делу о взятке признал. По делу проходили также два представителя TLI Дарен и Кэрол Кондри.

В декабре 2015 года он был приговорен в США к четырем годам тюрьмы. Кроме того, он возместил ущерб на сумму более $2,12 млн.