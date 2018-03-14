Теракт в иракском Киркуке: есть пострадавшие

Киркук, Ирак, , 07:41 — REGNUM В нефтеносной провинции Ирака Киркуке произошел террористический акт, сообщает 14 марта Kurdistan.ru.

По предварительным данным в ходе взрыва пострадали шесть человек, погибших нет. Раненые были доставлены в госпиталь, в настоящее время им оказывается вся необходимая помощь.

По свидетельству местных правоохранительных органов, теракт был осуществлен при помощи заминированного мотоцикла, припаркованного на улице Кудсия, где и было осуществлено преступление.

Напомним, провинция Киркук является территорией, оспариваемой центральным правительством Ирака и Иракским Курдистаном.

После референдума о независимости, проведенного иракскими курдами, противоречия между Багдадом и Эрбилем обострились, что привело к вытеснению курдов из Киркука, который в настоящее время контролируется центральным правительством.

Несмотря на то, что борьба с террористами практически закончена в Ираке, многие СМИ сообщали о том, что в провинции Киркук все еще существуют ячейки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые периодически дают о себе знать.

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