Среда, 14 Марта 2018 года
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В Москве пресечен канал отправки боевиков в Ирак и Сирию‍

Происшествия

Организаторы канала были связаны с эмиссарами международных террористических организаций

Москва, 14 марта 2018, 07:26 — REGNUM  Сотрудники ФСБ РФ совместно с МВД РФ пресекли в Москве канал организации незаконной отправки сторонников террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирию и Ирак, говорится в сообщении ведомств.

По подозрению в переправке боевиков задержано 60 человек. Также они занимались незаконной легализацией в России мигрантов из Центрально-Азиатского региона.

Силовики уточняют, что организаторы канала были связаны с эмиссарами международных террористических организаций. Видео задержания опубликовано на официальном сайте МВД РФ.

В ролике показаны задержания и обыски. Всего были проведены обыски в 17 адресах, сотрудники ФСБ и МВД обнаружили три лаборатории по изготовлению поддельных документов и изъяли большое количество штампов, иностранных паспортов, печатей.

Также изъяты банковские карты, миграционные свидетельства, медицинские книжки и наличные деньги. Среди задержанных есть женщины, они утверждают, что занимались легальной деятельностью — работали курьерами.

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Война в Сирии

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