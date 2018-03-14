Китай скорбит по жертвам крушения самолета в Непале

Пекин, , 06:57 — REGNUM Китай выражает глубокую скорбь по жертвам авиакатастрофы в Непале и соболезнования семьям погибших, передает 13 марта агентство «Синьхуа».

Пресс-секретарь МИД КНР Лу Кан выразил от имени Поднебесной соболезнования в связи с произошедшей в Непале трагедией.

Как сообщалось, пассажирский самолет с 71 пассажиром на борту разбился в результате неудачного захода на подсадку в аэропорту Трибхуван в столице Непала Катманду.

В результате, 49 человек погибли и еще 22 получили ранения. Среди погибших числится и гражданин Китая.

«Власти Непала подтвердили, что гражданин Китая оказался среди жертв», — заявил Лу, добавив, что МИД Китая и китайское Посольство в Непале будут следить за ситуацией, оказывая всяческую помощь семье погибшего.

Как сообщало ИА REGNUM, злополучный рейс UBG211 направлялся из бангладешского города Дакка в непальский Катманду. Совершив два круга над аэропортом Трибхуван, самолет рухнул при заходе на посадку. Основной версией причин случившегося является ошибка пилота.

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