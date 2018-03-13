Скорая помощь застряла в снегу в Москве во время госпитализации ребёнка

Москва, , 21:11 — REGNUM Автомобиль скорой помощи, транспортировавший ребёнка в больницу, застрял на юге Москвы. Об этом вечером 13 марта сообщает телеканал «Рен ТВ» со ссылкой на очевидцев.

Как уточняется, инцидент произошёл на Тихомировской улице.

Очевидцы сообщили, что машина скорой застряла из-за того, что дороги не были очищены коммунальщиками от снега.

По информации телеканала, ребёнка в результате пришлось госпитализировать на другом автомобиле скорой помощи.

Как передавало ИА REGNUM, в первые дни марта в столицу вновь вернулись осадки в виде снега.

До этого сильные снегопады наблюдались в Москве в начале февраля. Несмотря на поставленную столичной мэрией задачу расчистить город от снега, коммунальные службы не смогли справиться с последствиями обычного для данных широт климатического явления в обозначенные сроки.

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