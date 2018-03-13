В Казахстане рыбаки подозреваются в избиении инспекторов

Чимкент, Казахстан, , 20:25 — REGNUM В Шардаринском районе Южно-Казахстанской области Казахстана начато расследование в отношении рыбаков, которые подозреваются в нанесении инспекторам телесных повреждений средней тяжести, сообщает 13 марта КазТАГ со ссылкой на региональный департамент внутренних дел (ДВД).

В департаменте отметили, что Шардаринский РОВД поступило сообщение о том, что во время рейдовых мероприятий по выявлению незаконной добычи рыбы на Шардаринском водохранилище инспекторы задержали несколько рыбацких лодок.

Группа рыбаков не подчинилась требованиям инспекторов и избила их, нанеся телесные повреждения средней степени тяжести.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали четырех подозреваемых — жителей Сарыагашского района.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года в России осужден житель Чувашии, который избил инспектора Росрыболовства. Суд приговорил виновного к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении.