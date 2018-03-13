В результате взрыва газа в Петербурге пострадали три человека

Санкт-Петербург, , 19:57 — REGNUM В результатет взрыва бытового газа в Санкт-Петербурге пострадали три человека. Погибших в результате происшествия нет. Об этом сегодня, 13 марта, сообщают местные СМИ.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что взрыв бытового газа произошел в многоэтажном доме №219 по проспекту Народного Ополчения. Из здания были эвакуированы 30 человек, которых разместили в пункте временного содержания на базе гимназии №399.

Известно, что у здания частично обрушилась внешняя стена между восьмым и девятым этажами, а также частично обрушились панельные перекрытия между седьмым, восьмым и девятым этажами.

Кроме того, сообщается, что в результате взрыва пострадали три человека, двоим из них потребовалась госпитализация.

По данным телеканала «Санкт-Петербург», одного пострадавшего при взрыве в доме на проспекте Народного Ополчения доставили в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе, еще четверо травмированных от госпитализации отказались.

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