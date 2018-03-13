При взрыве в жилом доме Петербурга рухнули лестничные марши

Санкт-Петербург, , 19:17 — REGNUM В результате взрыва в жилом доме на проспекте Народного Ополчения в Санкт-Петербурге обрушились лестничные марши на 7-м, 8-м и 9-м этажах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Красносельского района.

Ранее сообщалось, что при взрыве произошло падение наружных стен на 8-м и 9-м этажах здания.

В результате ЧП разрушения отмечены как минимум в четырех квартирах.

Людей из аварийного здания вывели, им предложено временно разместиться в здании школы №399 по соседству с домом.

На месте находятся сотрудники и руководство администрации района, они проводят необходимые мероприятия по организации помощи жителям дома.

Как сообщалось, сообщение о взрыве поступило 13 марта в 17:53 с проспекта Народного ополчения, д. 219. ЧП произошло в 9-этажном панельном здании 2-степени огнестойкости.

Информация о погибших и пострадавших уточняется. на месте работают около 100 сотрудников МЧС.

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