Вторник, 13 Марта 2018 года
19:26:44 МСК

При взрыве в жилом доме Петербурга рухнули лестничные марши

Происшествия

Жильцы эвакуированы

При взрыве в жилом доме Петербурга рухнули лестничные марши
Иллюстрация: Https://vk.com/spb_today
Взрыв в Красносельском районе Петербурга (фото группы «ДТП и ЧП")

Санкт-Петербург, 13 марта 2018, 19:17 — REGNUM  В результате взрыва в жилом доме на проспекте Народного Ополчения в Санкт-Петербурге обрушились лестничные марши на 7-м, 8-м и 9-м этажах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Красносельского района.

Ранее сообщалось, что при взрыве произошло падение наружных стен на 8-м и 9-м этажах здания.

В результате ЧП разрушения отмечены как минимум в четырех квартирах.

Людей из аварийного здания вывели, им предложено временно разместиться в здании школы №399 по соседству с домом.

На месте находятся сотрудники и руководство администрации района, они проводят необходимые мероприятия по организации помощи жителям дома.

Как сообщалось, сообщение о взрыве поступило 13 марта в 17:53 с проспекта Народного ополчения, д. 219. ЧП произошло в 9-этажном панельном здании 2-степени огнестойкости.

Информация о погибших и пострадавших уточняется. на месте работают около 100 сотрудников МЧС.

Читайте ранее в этом сюжете: Стены двух этажей рухнули при взрыве в жилом доме Петербурга

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взрывы бытового газа
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить