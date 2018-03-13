Городу Аягозу выделят около 10 млн рублей на борьбу с паводком

Усть-Каменогорск, Казахстан, , 19:24 — REGNUM На борьбу с паводком городу Аягозу в Восточно-Казахстанской области из регионального фонда «Парыз» будет выделено 50 млн тенге (8,85 млн рублей), сообщает 13 марта КазТАГ со ссылкой на региональный акимат.

Средства будут направлены на приобретение угля, продуктов питания, одежды и других необходимых товаров.

Глава Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов побывал в Аягозе и встретился с людьми, пострадавшими от паводка. Глава региона пообещал, что никто не останется без крова.

В эвакуационном пункте Аягоза продолжают находиться 74 человек, в том числе 42 ребенка, еще 70 человек разместились у родственников. Отмечается, что вода постепенно уходит — из 140 затопленных домов в воде остаются шесть зданий.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта в комитете по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана заявили, что паводковая ситуация в Восточно-Казахстанской области стабилизируется. Однако угроза подтопления остается из-за осадков. С 1 по 11 марта в регионе выпала двухмесячная норма осадков.

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