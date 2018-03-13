Стены двух этажей рухнули при взрыве в жилом доме Петербурга

Санкт-Петербург, , 18:47 — REGNUM Взрыв в жилом доме в Красносельском районе Санкт-Петербурга вечером 13 марта привел падению наружных стен на 8-м и 9-м этажах здания. Об этом сообщило ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Хлопок произошел в 17:53 на проспекте Народного Ополчения, д. 219, в девятиэтажном панельном здании.

«Информация о погибших и пострадавших уточняется», — отметили в ГУ МЧС.

К ликвидации происшествия привлечено 15 единиц техники и 86 человек личного состава Главка МЧС.

Предположительно, речь идет о взрыве газа. После взрыва начался пожар, к настоящему времени он потушен.

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