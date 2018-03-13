Вторник, 13 Марта 2018 года
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В одном из многоэтажных домов Петербурга взорвался бытовой газ

Происшествия

Информация о жертвах или пострадавших не поступала

В одном из многоэтажных домов Петербурга взорвался бытовой газ
Иллюстрация: Https://vk.com/spb_today
Взрыв в жилом доме в Петербурге (фото группы «ДТП и ЧП")

Санкт-Петербург, 13 марта 2018, 18:21 — REGNUM  В Санкт-Петербурге в многоэтажном здании на проспекте Народного Ополчения произошел хлопок газа, который привел к частичному обрушению панельных перекрытий. Об этом сегодня, 13 марта, сообщают местные СМИ и очевидцы в социальных сетях.

Сообщается, что стены здания рухнули на уровне восьмого и девятого этажей. также частично обрушились панельные перекрытия между этими этажами.

Местные жители сообщают, что перед обрушением слышали сильный хлопок.

По предварительной информации речь идёт о взрыве бытового газа.

Данные о жертвах или пострадавших не поступали.

Читайте развитие сюжета: Стены двух этажей рухнули при взрыве в жилом доме Петербурга

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Взрывы бытового газа
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