В одном из многоэтажных домов Петербурга взорвался бытовой газ

Санкт-Петербург, 13 марта 2018, 18:21 — REGNUM В Санкт-Петербурге в многоэтажном здании на проспекте Народного Ополчения произошел хлопок газа, который привел к частичному обрушению панельных перекрытий. Об этом сегодня, 13 марта, сообщают местные СМИ и очевидцы в социальных сетях.
Сообщается, что стены здания рухнули на уровне восьмого и девятого этажей. также частично обрушились панельные перекрытия между этими этажами.
Местные жители сообщают, что перед обрушением слышали сильный хлопок.
По предварительной информации речь идёт о взрыве бытового газа.
Данные о жертвах или пострадавших не поступали.
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