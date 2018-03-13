В Литве рассказали подробности инцидента с радиационными отходами на АЭС

Вильнюс, , 18:16 — REGNUM Спустя почти сутки после новости о том, что во время испытаний с радиоактивными веществами на Игналинской АЭС произошёл некий потенциально опасный инцидент, сегодня, 13 марта, официально отреагировала администрация ИАЭС, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Игналинская АЭС, реагируя на появившуюся информацию о подозрительном инциденте в конце 2017 года, во время которого, согласно информации, повысился радиоактивный фон, в связи с чем были остановлены испытания комплекса утилизации хранения твердых радиоактивных отходов с радиоактивными веществами, заявляет, что во время горячих испытаний не произошло инцидентов, которые вызывали бы угрозу для общества, радиационный фон не изменился, а испытания продолжаются», — говорится в заявлении, распространённом пресс-службой ИАЭС.

В администрации остановленной литовской АЭС утверждают, что главная цель горячих испытаний — проверить и установить соответствие работ, оборудования и других необходимых мер проектным решениям и требованиям безопасности и при надобности установить сферы, в которых необходимо усовершенствование, чтобы преградить путь опасным инцидентам во время дальнейшей промышленной эксплуатации комплекса. Государственная инспекция по атомной энергетике выдаст разрешение на эксплуатацию промышленного комплекса только после того, как все обязательные документы будут обновлены согласно результатам горячих испытаний и будут устранены все несоответствия, установленные во время испытаний.

«Во время горячих испытаний было установлено, что два крана по изъятию радиоактивных отходов из старых хранилищ отходов не соответствуют требованиям технического проекта, поэтому Игналинская АЭС остановила работу оборудования по изъятию радиоактивных отходов из нынешних хранилищ, пока не буду устранены все несоответствия, и пока не будут реализованы корректирующие меры. Сейчас план всех необходимых корректирующих мер подготовлен, согласован с Государственной инспекцией по атомной энергетике, а когда инспекция одобрит результаты этих мер, АЭС возобновит изъятие радиоактивных отходов по программе проведения горячих испытаний», — отмечается в заявлении.

Все остальные работы, предусмотренное в программе горячих испытаний, проводятся в обычном безопасном режиме, подчёркивает администрация ИАЭС. Отмечается, что во время испытаний не был превышен радиационный фон и нормы облучения работников, также не было случаев негативного влияния на окружающую среду.

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Во время горячих испытаний выяснилось, что радиоактивность небольшой части радиоактивных отходов, которые находились в старых хранилищах и накопились за время эксплуатации Игналинской АЭС, превышает использованные при проектировании значения радиоактивности, поэтому для безопасной утилизации таких отходов необходимы дополнительные меры, по поводу которых сейчас идут консультации с подрядчиком.

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В договоре проекта В2/¾ предусмотрен бюджет финансирования дополнительных работ, который может быть использован в случае риска, связанного с возможными отклонениями от первичных данных. Таким образом стоимость договора не изменится, подчёркивает администрация.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Государственная инспекция по атомной энергетике официально опровергла информацию в литовских СМИ, что инцидент во время испытаний с радиоактивными отходами можно расценивать, как нештатную ситуацию, которая угрожает населению.

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Напомним, по данным литовского издания 15min.lt, литовские специалисты ошиблись в расчётах уровня радиоактивности отходов, для хранения которых немецкая компания Nukem создавала специальные контейнеры. Во время «горячих испытаний» в декабре 2017 года выяснилось, что материал слишком «грязный», а контейнеры для его хранения не подходят. При этом, как пишет литовское СМИ, если отходы из реакторов были бы погружены в контейнеры, как планировалось, то могла бы произойти «определенная реакция».

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