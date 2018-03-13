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В США рухнул в пропасть автобус с детьми

Происшествия

В салоне автобуса могло быть от 45 до 52 школьников

Вашингтон, 13 марта 2018, 17:43 — REGNUM  В американском штате Алабама сорвался в пропасть туристический автобус с несколькими десятками школьников, сообщает 13 марта агентство RT.

Информация о пострадавших уточняется. По разным данным, травмы получили от 12 до 20 человек.

Сообщений о погибших пока нет. Уточняется, что автобус со школьниками рухнул в ущелье в американском штате Алабама во время возвращения в техас после экскурсии.

По сообщениям местных СМИ в салоне сорвавшегося в пропасть автобуса могло быть от 45 до 52 детей.

Причины и подробности происшествия устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта в Эфиопии не менее 38 человек стали жертвами крупного ДТП с автобусом, упавшим в пропасть.

Читайте ранее в этом сюжете: В Эфиопии почти 40 человек стали жертвами ДТП с автобусом

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