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Крушение поезда в Прикамье расследует СКР

Происшествия

Ущерб составил 16 млн рублей

Пермь, 13 марта 2018, 17:29 — REGNUM  В Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту схода с рельсов вагонов грузового поезда. Как сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СКР, 25 февраля на участке железной дороги «Чепца — Пермь» сошли с рельсов 15 груженых вагонов. В результате повреждено 15 вагонов, 4 железобетонных опоры, 5 стрелочных переводов и 625 метров путей.

По данным следствия, в результате нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта ОАО «РЖД» и иным организациям причинен ущерб на общую сумму более 16 миллионов рублей, который в соответствии со ст. 263 УК РФ является крупным. Расследование уголовного дела продолжается.

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Железнодорожные аварии

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