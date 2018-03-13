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Трех детей увезли в социальный центр, не уведомив родителей

Происшествия

Пермский суд сегодня осудил виновным

Пермь, 13 марта 2018, 17:23 — REGNUM  В Пермском крае осуждены сотрудники социальной службы, которые забрали трех детей из школы, не уведомив их законных представителей. Дети оставались в социальном центре в течение месяца. Как сообщает пресс-служба управления СКР по Пермскому краю, по факту случившегося было возбуждено дело о превышении должностных полномочий, а детей возвратили в семью.

Сотрудникам социальной службы присудили штрафы в 20 и 30 тысяч рублей, они возместили причиненный ущерб и принесли извинения потерпевшим.

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