Трех детей увезли в социальный центр, не уведомив родителей

Пермь, , 17:23 — REGNUM В Пермском крае осуждены сотрудники социальной службы, которые забрали трех детей из школы, не уведомив их законных представителей. Дети оставались в социальном центре в течение месяца. Как сообщает пресс-служба управления СКР по Пермскому краю, по факту случившегося было возбуждено дело о превышении должностных полномочий, а детей возвратили в семью.

Сотрудникам социальной службы присудили штрафы в 20 и 30 тысяч рублей, они возместили причиненный ущерб и принесли извинения потерпевшим.