В Литве АЭС опровергает финансовый ущерб инцидента с ядерными отходами

Вильнюс, , 16:24 — REGNUM Тот факт, что на недействующей Игналинской АЭС при испытании нового комплекса по хранению радиоактивных отходов была выявлена повышенная радиация части отходов, не повлияет на ход закрытия станции, заявил литовскому агентству BNS Дарюс Янулявичюс, который на момент испытаний руководил ИАЭС.

Он также подчеркнул, что более высокий уровень радиации при горячих испытаниях в конце 2017 года был выявлен только у 1% отходов, поэтому усовершенствовать придется лишь небольшую часть контейнеров, используемых для транспортировки и хранения.

«Это действительно не должно затянуть процесс закрытия, это техническое решение, которое возникает при передаче объекта в эксплуатацию, при проверке его действия с радиоактивными отходами. Я точно не считаю, что это существенное событие, которое может затянуть процесс закрытия станции», — сказал Янулявичюс BNS.

По его словам, более высокий уровень радиации был только у части твердых отходов, которые сейчас продолжают содержать во временном хранилище, построенном еще в период действия станции.

«Здесь из мухи делают слона, поскольку эти более активные отходы, по моим данным, составляют всего 1% всех отходов. Основную часть отходов можно транспортировать без проблем, и только в отношении одного процента следует скорректировать технологическое решение», — добавил он.

По словам бывшего руководителя станции, контейнеры соответствуют параметрам, которые были предусмотрены техническим проектом, однако информация о радиоактивности отходов была достаточно давняя.

«После выявления повышенной радиоактивности подрядчик и заказчик ищут соответствующее технологическое решение (…) Возможно потребуется дополнительная защита для тех контейнеров во время транспортировки и хранения, однако это разрешимо», — заключил Янулявичюс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, государственная инспекция по атомной энергетике официально опровергла информацию в литовских СМИ, что инцидент во время испытаний с радиоактивными отходами можно расценивать, как нештатную ситуацию, которая угрожает населению.

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Напомним, по данным литовского издания 15min.lt, литовские специалисты ошиблись в расчётах уровня радиоактивности отходов, для хранения которых немецкая компания Nukem создавала специальные контейнеры. Во время «горячих испытаний» в декабре 2017 года выяснилось, что материал слишком «грязный», а контейнеры для его хранения не подходят. При этом, как пишет литовское СМИ, если отходы из реакторов были бы погружены в контейнеры, как планировалось, то могла бы произойти «определенная реакция».

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