Страны Евросоюза наводнили химически опасные игрушки из Китая

Вильнюс, , 16:18 — REGNUM В 2017 году в ЕС через систему срочных сообщений об опасных изделиях чаще всего информировали об опасных игрушках (29%), моторных транспортных средствах (20%) и одежде, текстильных изделиях и модных аксессуарах (12%), сообщили ИА REGNUM сегодня, 13 марта, продовольственно-ветеринарной службе Литвы.

Если говорить о риске, в 2017 году чаще всего сообщалось о риске пораниться (28%) и риске, вызываемом химическими веществами (22%). Большинство небезопасных изделий, о которых сообщалось через систему, попали из стран, не принадлежащих ЕС: в 53% случаев, как и в 2016 году, это был Китай.

По поводу опасных товаров, произведенных в ЕС, было получено 413 сообщений (26%).

Литва в 2017 году отправила 44 сообщения об опасных непродовольственных товарах, большинство которых — игрушки (485), косметические средства (16%), электроприборы (11%). В Литве чаще всего сообщалось о риске, вызываемом химическими веществами (35%), риске подавиться (28%) и риске пораниться (22%).

Система срочных сообщений об опасных изделиях, работающая с 2003 года, гарантирует, что информация об удаленных с европейского рынка опасных непродовольственных товарах была бы быстро передана странам-членам ЕС и Еврокомиссии. Таким образом, во всем ЕС можно предпринять соответствующие дальнейшие действия (запретить или остановить продажу, убрать с рынка или отменить заказ, а таможенные учреждения могут запретить импорт). Сейчас система охватывает 31 страну (страны ЕС, Исландию, Лихтенштейн и Норвегию).