Недолго скрывался: в Тюмени полиция задержала педофила

Тюмень, , 15:43 — REGNUM В Тюмени стражи порядка установили личность мужчины, который на днях напал на девочку в подъезде одного из домов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного правления СКР 13 марта, на свободе злоумышленник оставался несколько дней.

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В настоящее время подозреваемый задержан. Ему предъявлено обвинение по п. «б» ч. 4 ст.132 УК («Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Нападение на девочку восьми лет было совершено вечером 10 марта в Тюмени. Неизвестный мужчина в подъезде дома № 51 по улице Олимпийской совершил в отношении ребёнка иные действия сексуального характера. После того, как родители девочки обратились в правоохранительные органы и сообщили о произошедшем, следственными органами СКР по Тюменской области незамедлительно было возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё одна восьмилетняя девочка подверглась нападению днём 29 января 2018 года. Инцидент произошёл в районе дома №65 по улице Мурманской. Ребёнок смог вырваться и убежать, после чего подозреваемый скрылся с места преступления. Полиция объявила его в розыск.

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