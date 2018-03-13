В Курганской области мужчина прокатил сожительницу на санках, а затем убил

Курган, , 15:43 — REGNUM Во время возвращения домой пьяный житель поселка Майский (Курганская область) жестоко избил свою спутницу, которую вез на санках. В результате женщина погибла, а жестокое избиение обернулось для мужчины уголовным преследованием, сообщает 13 марта следственное управление СК России по Курганской области.

По версии следствия, инцидент произошел утром 15 января 2018 года. Свою сожительницу, в силу ее неспособности передвигаться самостоятельно, обвиняемый вез на санках.

«По дороге к дому на почве личной неприязни он нанес не менее 20 ударов руками и ногами по голове и телу женщины», — говорится в сообщении.

После этого мужчина затащил избитую женщину в дом и лег спать. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась.

Следователи установили, что еще в конце декабря 2017 года обвиняемый в нетрезвом виде высказал в адрес сожительницы угрозу убийством, и при этом нанес ей несколько ударов деревянным стулом.

Кроме того, ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за жестокое избиение, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

В настоящее время обвиняемый заключен под стражу. В отношении него расследуется уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ и части 4 статьи 111 УК РФ.