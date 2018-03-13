Пьяная жительница Татарии удерживала судебных приставов три часа

Казань, , 15:25 — REGNUM Посетившие должницу судебные приставы оказались пленены — в течение трех часов у себя дома их удерживала 35-летняя жительница села Бехтерево Елабужского района (Татария), передает 13 марта телеканал НТР-24.

Когда сотрудники отдела судебных приставов пришли в дом к женщине, та находилась в состоянии алкогольного опьянения и сначала препятствовала работе сотрудников, а затем заперла и отказалась их выпускать.

Судебными приставами оказались молодые девушки 22 и 23 лет, поэтому не смогли отказать достойного сопротивления незаконным действиям.

Женщина продержала приставов у себя дома с 17:00 до 20:00. После установления обстоятельств данного инцидента правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы».

В настоящее время ведется следствие.

Ранее судебные приставы Владивостока, которые пришли для описи имущества в офис одной из компаний по установке натяжных потолков, угодили в ловушку — юрист фирмы запер их в кабинете директора.

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