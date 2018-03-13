В Краснодарском крае начались массовые проверки пассажирских автобусов

Краснодар, , 15:14 — REGNUM В Краснодарском крае сотрудники ГИБДД массово проверяют пассажирские автобусы. Поводом стало возросшее количество аварий с участием общественного транспорта, передает интернет-портал «Общественное телевидение России».

Сотрудники автоинспекции досматривают как городские, так и междугородние автобусы. Обращают внимание в основном на рулевое управление, тормозную систему, замеряют нормы экологичности. Обязательно спрашивают наличие аптечки и огнетушителя в салоне, а также проверяют исправность ремней безопасности и системы ГЛОНАСС. Машины останавливают не только на автовокзалах, но и на трассах. С начала года уже больше 500 пассажирских автобусов инспекторы сняли с рейсов из-за технических неисправностей.

«Что касается частного общественного транспорта, конечно, иногда садишься в эту маршрутку, и страшно, — говорит житель г. Краснодара Никита Шелест. — Непонятно вообще, доедет ли она до конца маршрута или нет, потому что автопарк находится не в самом лучшем техническом состоянии зачастую. Тут вопросы есть. Не ко всем перевозчикам, но все-таки они возникают».

За прошлый год в Краснодарском крае по вине водителей пассажирских автобусов произошло 140 аварий, в них погибли 40 человек. Но не смотря на такие цифры, пассажиры признаются, что им приходится ездить на автобусах, даже если страшно. Так как чаще всего это — единственный способ куда-то добраться.