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У здания парламента Британии снова нашли подозрительный пакет

Происшествия

Информации о пострадавших нет

У здания парламента Британии снова нашли подозрительный пакет
Проверка подозрительно сумки сапером

Лондон, 13 марта 2018, 14:51 — REGNUM  Еще один подозрительный пакет был обнаружен у одного из зданий парламента Великобритании в центре Лондона, сообщает 13 марта Reuters.

Сообщение о подозрительном пакете у зданий Нормана Шоу на набережной Виктории поступило в полицию в 9:49 (12:49 мск).

Информации о пострадавших нет. В ближайшее время специалисты намерены вскрыть посылку, расследование инцидента продолжается.

Напомним, 12 марта территория вокруг здания британского парламента в центре Лондона была оцеплена службами правопорядка в связи с обнаружением подозрительного вещества.

Как сообщало ИА REGNUM, подобные инциденты в парламенте Соединенного Королевства происходят регулярно. Так, 13 февраля после обнаружения подозрительного предмета в одном из коридоров британского законодательного органа здание было оцеплено. В ходе проверки опасных предметов не обнаружено.

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