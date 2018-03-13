ЧП в Пермском крае: десятки тысяч человек остались без тепла

Пермь, , 14:43 — REGNUM Крупная авария, в результате которой остались без тепла более 25 тыс. человек, произошла в Пермском крае. Об этом сообщили 13 марта в пресс-службе регионального главка МЧС России.

«Вследствие нарушения газоснабжения прекращена подача газа в 10 котельных края», — уточняется в сообщении.

В настоящее время специалисты устраняют причины ЧП.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 января 2018 г. министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень во время Всероссийского селекторного совещания по вопросам ЖКХ заявил, что начиная с 2014 года в России темпы модернизации коммунальной инфраструктуры растут с каждым годом.

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