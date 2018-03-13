Выходец из Афганистана напал на полицейского в Вене

Вена, , 14:35 — REGNUM В Вене задержан молодой афганец, напавший на офицера полиции около временного здания парламента на площади Хельденплац. Об этом сообщает 13 марта австрийское полицейское ведомство.

По данным правоохранителей, на полицейского, сидевшего в служебном автомобиле, совершил нападение 26-летний выходец из Афганистана. Молодой мужчина в ходе разговора со стражем порядка внезапно набросился на него и попытался вытащить из автомашины.

В ответ блюститель порядка применил в целях самозащиты баллончик с перцовым газом, в результате чего агрессивному молодому человеку был нанесен небольшой ущерб. Сообщается также, что после применения спецсредства нападавшего задержали и в настоящее время задержанного допрашивают следователи. Офицер полиции, на которого было совершено нападение, не пострадал.

Ранее сообщалось, что в ночь на 12 марта гражданин Австрии египетского происхождения, вооружённый ножом, напал на охранника резиденции иранского посольства в столице Австрии. Охранник был вынужден дважды выстрелить в агрессора из штатного оружия — пистолета Glock, в результате чего нападавший скончался.

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Как сообщало ИА REGNUM, вечером 7 марта 23-летний афганец в течение получаса совершил два нападения с ножом на прохожих. Сначала злоумышленник нанес опасные для жизни ранения семье из трех человек, затем серьезно ранил своего знакомого. Свои действия преступник объяснил «злостью на жизненные обстоятельства».

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